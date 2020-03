Le gala d'ouverture lance les festivités ce soir au Théâtre royal.

Le Théâtre royal déroule le tapis rouge ce soir pour le gala d'ouverture du Festival international de Mons qui donne le coup d'envoi de cette 35e édition. La Bonne Épouse de Martin Provost sera projeté en première belge pour l'occasion, en présence du réalisateur et des actrices Yolande Moreau, Marie Zabukovec, Lily Taïeb et Anamaria Vartolomei.

Jusqu'au 13 mars, ce sont quelque 82 films qui seront projetés durant le festival, dont 39 premières belges et une européenne. Avec dès samedi Knives and Skin de l'Américaine Jennifer Reeder. Un film choral stylisé, régulièrement déroutant, mais aussi délicat quand il touche aux fissures de ses personnages. Autre première le même jour, la comédie Enorme avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. Ce dernier sera présent pour la projection avec la réalisatrice Sophie Letourneur. Notons encore pour ce samedi un hommage à l'invitée d'honneur du festival, Maribel Verdu, avec Abracadabra ou l'histoire d'un macho qui se transforme en mari attentionné après une séance d'hypnose.