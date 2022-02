Le Festival de Mons, c’est évidemment l’occasion de découvrir des tas de nouveaux films et d’échanger entre artistes et cinéphiles. Mais c’est aussi une compétition internationale qui permet chaque année à des petits bijoux du septième art de briller.

Alors que la 37e édition du FIFM débuttera le 11 mars et en attendant de dévoiler son jury international, les organisateurs dévoilent le casting de leur Belgian Jury qui ne manquera pas d’apporter un regard décalé sur la compétition parallèle.

Jean-Benoît Ugeux multiplie les casquettes : acteur, metteur en scène, scénariste, cadreur et réalisateur… Du 11 au 19 mars, il portera celle de président du Belgian Jury au FIFM. Au cinéma, il a notamment collaboré avec Joachim Lafosse et le tandem Kervern-Delépine. Sa biographie officielle nous apprend qu’il "aime beaucoup Bach, manger des pizzas et se promener dans les bois. Il porte souvent une belle moustache." Autant dire que l’homme semble taillé pour le rôle qui lui sera confié à Mons.

On retrouvera également Fanny Gillard, animatrice bien connue des auditeurs de Classic 21. Elle animait également D6bels sur La Deux. François Troukens sera aussi de la partie. L’ancien braqueur devenu cinéaste a fait sensation avec son premier long-métrage Tueurs. On retrouvera également pour dans ce Belgian Jury l’actrice Mya Bollaers, révélée en 2019 dans le film Lola vers la mer qui lui avait valu le Magritte du meilleur Espoir féminin. Babetida Gadjo vient enfin compléter le casting. On a pu la découvrir dans Waste Land aux côtés de Jérémie Renier et sa carrière a pris une envergure internationale avec son rôle d’Adja dans And Breathe Normally.

Encore quelques dodos pour découvrir le programme complet de la 37e édition du FIFM. Il sera dévoilé le 24 février et la billetterie en ligne sera ouverte par la même occasion.