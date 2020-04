Les groupes hospitaliers partenaires ont notamment pu acheter du matériel grâce à ces dons.

Près de 75.000 euros ont été récoltés grâce à l'appel aux dons lancé le 21 mars par le Fonds pour la Recherche médicales dans le Hainaut (FRMH-UMons) dans le cadre de la crise du coronavirus. Les dons ont notamment été redistribués aux hôpitaux locaux. Le Fonds pour la Recherche médicales dans le Hainaut a communiqué un bilan des dons versés par les citoyens via le FRMH-UMons face à la lutte contre le Covid-19 dans le Hainaut depuis le lancement de l'appel le 21 mars. Près de 75.000 euros ont été récoltés et distribués au fur et à mesure de leur récolte auprès d'institutions du Hainaut.

Les six groupes hospitaliers partenaires du FRMH, soit le CHU Ambroise Paré, le CHU Charleroi, le GHDC, le CHU Tivoli, EpiCURA et le Groupe Jolimont, ont pu bénéficier jusqu'à présent de 63.000 euros qui ont jusqu'ici essentiellement servi à l'acquisition de matériel, notamment un respirateur, des masques FFP2, des lunettes et des blouses de protection, l'aménagement d'une salle de réanimation, du matériel médical et de ventilation ainsi que des tablettes pour vidéocalls pour les patients.

Le FRMH est également intervenu auprès du Fablab de Mons à hauteur de 8.000 euros pour l'achat de matériel nécessaire à la confection de visières de protection. Ces visières sont distribuées gratuitement au personnel soignant et de sécurité de la région montoise et alentours.

Une aide de 5.000 euros a, par ailleurs, été accordée par le FRMH pour la poursuite de l'étude de recherche européenne coordonnée par les professeurs Saussez et Lechien (UMons), relative à l'anosmie comme symptôme important de l'infection au virus Covid-19.