voilà le cri d'alarme d'Hugo Schyers, le gestionnaire du Lotto Mons Expo, à l'arrêt depuis plusieurs mois.

Selon lui, les grands lieux d'accueil peuvent être au même niveau sanitaire "et même faire mieux que les grands magasins ou centres commerciaux". "Les organisateurs d’évènements, de foires et salons qui sont organisés dans les halls d'exposition ont l’obligation de respecter un protocole. Dans ce protocole très strict il est marqué entre autres, qu’il y doit y avoir un sens de circulation, que les allées fassent 3m de large, que sur chaque stand il doit y avoir des produits pour se désinfecter les mains, que l’exposant et les visiteurs sont obligés de porter un masque et qu'il soit gardé une distance de 1,50m entre les visiteurs."

Mais le Lotto Mons Expo propose d'aller encore plus loin. "Nous avons l'un des halls les plus modernes que la Belgique possède avec une capacité de ventilation et d'extraction de 30.000m³ d’air par heure. Nous avons une société de gardiennage professionnelle qui contrôle les accès pour obtenir un maintien de l’ordre parfait, en toute sécurité. Des stewards circuleront dans la salle pour contrôler et pour donner des conseils aux visiteurs. Nous avons la possibilité de canaliser les visiteurs de telle façon que aucun visiteur se croise."

Le Lotto Mons Expo possède une superficie de 10.000m² et près de 70 événements en tous genres y sont tenus chaque année en temps normal. "Équipé d’un site internet performant, toute la billetterie peut être faite électroniquement, ce qui nous permet une traçabilité et de savoir qui est venu, à quel moment, et à quelle heure", poursuit Hugo Schyers. "Chaque visiteur est scanné à l’entrée, ce qui nous donne la possibilité de voir qui et combien de personnes sont dans le hall. J’estime avec de tels contrôles le gouvernement doit nous donner la possibilité de reprendre nos activités."

"Si toutefois le gouvernement décidait de nous laisser dans inconnu, je demande que les aides soient d’envergure et suffisantes pour que on puise payer nos factures", termine le patron du Lotto Mons Expo. "La situation s’améliore au niveau des contaminations, et une date de reprise serait la bienvenue. Aujourd’hui, nous, indépendants, nous sommes les victimes de certaines personnes qui ne respectent pas les consignes sécurité !"