Le Goolfy – laser game de Mons continue de développer ses activités. Alors que l’établissement offrait déjà la possibilités de faire huit jeux entre amis, le chiffre va désormais passer à dix. En plus de sa quizz room, son escape game ou encore son laser game et mini-golf fluo, c’est au tour de la pétanque et une activité encore mystère à ce jour de faire leur apparition.

En plus de ses sept activités indoor et une outdoor, l’établissement de loisirs du Goolfy de Mons a donc décidé d’annoncer deux activités supplémentaires. "Nous comptabilisons déjà huit activités indoor et outdoor au sein de notre établissement mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous avons la volonté de nous développer encore un peu plus pour offrir un large panel d’activités. Nous accueilleront donc désormais trois pistes extérieures de pétanque. Une seconde nouveauté verra le jour au cours des vacances de Pâques", indique le Goolfy de Mons.

Depuis sa réouverture d’après confinement, le Goolfy de Mons n’a cessé d’agrandir son offre. Les clients du Goolfy de Mons peuvent en effet profiter notamment du mur d'escalade 3D ainsi que de la Quiz room, deux concepts uniques en Belgique. "La Quiz Room est agencée comme un plateau de télévision", explique Alessandro Cascino, responsable du Goolfy de Mons. "Elle permet aux amis et aux familles de s'affronter à un jeu de culture générale, qui s'inspire de trois jeux de télévision : qui veut gagner des millions, le maillon faible, et questions pour un champion. Plus de 6 000 questions de culture générale et 500 traitant d'informations plus locales sont encodées dans le logiciel. Les questions sont changées tous les deux mois afin de diversifier l'activité."