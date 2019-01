C’est dans le Borinage, il y a 48 ans, que Clarisse a vu le jour. Mais Clarisse ne s’appelait pas Clarisse et n’était pas une femme. Après avoir vécu en tant qu’homme de très nombreuses années, elle a décidé de changer de corps et de vie.

Avez-vous toujours eu l’impression d’être née dans le mauvais corps ?

"Oui, dès mes 4 ans j’ai su que j’étais différente. Comme beaucoup d’enfants, j’admirais ma maman. Mais, plus encore, je l’enviais d’être une femme. Dans ma tête, je n’ai jamais été un homme, même si au fil des années j’ai tenté de me comporter comme tel, en ayant même un côté un peu macho… Mais cela ne me correspondait pas."

Vous aviez alors peur de sauter le pas ?

"Dans les années 70, les mentalités étaient très différentes, c’est un sujet que l’on n’abordait pas. À force d’entendre mes proches critiquer la moindre différence comme si c’était anormal, je me suis repliée. Cela a été encore plus difficile une fois adolescente parce que j’avais une peur profonde du rejet, du jugement. J’ai essayé d’avoir une vie ‘normale’ tout en étant confrontée à cette réalité : je ne suis pas née avec le bon sexe."

(...)