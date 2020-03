Mons Rencontre avec Laurent Fack, directeur général de l’Orchestre royal de chambre de Wallonie.

C’est la plus vieille institution culturelle à Mons, le plus ancien orchestre de chambre de Belgique et l’un des plus reconnus dans le monde. Son nouveau directeur artistique Vahan Mardirossian et ses musiciens sont des stars internationales dans leur domaine. Et pourtant, de nombreux Montois ignorent qu’ils comptent dans leur ville des Neymar et autres Ronaldo de la musique classique. Rencontre avec Laurent Fack, directeur général de l’Orchestre royal de chambre de Wallonie, qui veut rendre à la musique classique ses lettres de popularité.

Qu’est-ce qui explique selon vous que la musique classique ne touche pas assez le grand public ?

"Je suis issu d’une famille qui aurait pu me payer des places de concert, mais qui ne l’a pas fait parce que la culture n’en faisait pas partie. J’ai découvert la musique classique à l’université et ça a été un véritable choc. Aujourd’hui encore, il y a des gens qui vont payer 195 euros pour voir Supertramp et c’est très bien. Mais pour ce prix-là, on peut aller à 10 concerts de l’ORCW. D’autres, même s’ils n’ont pas beaucoup de moyens, vont s’acheter un smartphone dernier cri mais auront du mal à débourser 10 euros pour emmener leur gamin voir un concert de musique classique. Ce n’est donc pas une fracture sociale, mais culturelle."

Comment toucher le public alors ?

"Il faut aller là où les gens se trouvent. Ça fait deux ans que nous sommes à Arsonic qui, soit dit en passant, est reconnue comme l’une des meilleures salles d’Europe par tous les artistes internationaux que nous invitons. Il faut généralement cinq ans pour créer son public. En deux ans, nous avons déjà créé une véritable communauté. La salle est toujours pleine pour nos concerts et le restera même si nous ne faisons rien. Mais nous voulons aller au-delà d’une salle pleine et toucher un public plus large."

Comme en jouant pour les écoles de Mons ou au marché de Noël ?

"Ou encore sur la Grand-Place pour les Fêtes de Wallonie. Au début de son mandat, le bourgmestre Nicolas Martin m’a appelé. Il avait compris que l’ORCW est un joyau et souhaite que les Montois se l’approprient. Depuis, nous multiplions les collaborations pour jouer en dehors des traditionnelles salles de concert. Avec ORCW for Kids, nous avons accueilli à Arsonic 2300 élèves venus de 30 écoles de Mons et du Borinage. À l’époque, ça a été décidé avec l’échevine Catherine Houdart en cinq minutes sur le coin d’une table. Je lui ai dit que j’avais des spectacles pour les enfants. Elle a réquisitionné les bus communaux et a contacté les écoles. C’était la troisième édition cette année, et c’était un grand succès. C’est fabuleux de voir le sourire des enfants quand ils écoutent la musique classique. Nous les éveillons à un monde d’émotions auquel ils n’avaient pas accès. C’était très important que les élèves viennent au concert plutôt que de nous envoyer dans les écoles. Car les enfants reviennent avec leurs parents !"

À côté de quoi passe-t-on si on se prive de musique classique ?

"C’est la musique la plus riche en émotions. Il faut venir voir un concert pour s’en rendre compte, car ni la télévision ni la radio ne peuvent retranscrire cette richesse. La musique classique est un art d’immense liberté, elle ne dit pas ce qu’il faut écouter ou penser, chacun s’évade comme il veut. C’est pour ça qu’elle a toujours été populaire."

Ne faut-il pas tout de même être un peu initié pour assister à un concert de musique classique ?

"Absolument pas ! La musique est le seul langage qui peut être compris de tous. Pas besoin d’avoir fait du solfège pour écouter du classique. Et c’est d’ailleurs une grande source d’inspiration pour toutes sortes d’artistes. Ozzy Osbourne, Marilyn Manson ou Jean-Michel Jarre écoutent du classique. Plus proche de chez nous, Typh Barrow ou Henri PFR ont eu une éducation à la musique classique. C’est la source des émotions les plus puissantes et chacun en tire ce qu’il veut."

Sans verser dans le syndrome du "C’était mieux avant", la musique ne s’est-elle pas appauvrie au fil du temps ?

"C’est vrai, car les choses doivent arriver instantanément aujourd’hui. Et donc, ça passe par des grosses basses et des boucles répétitives. Ça ne peut pas durer plus de trois minutes parce qu’après ça ennuie. C’est pourquoi les radios ne diffusent plus des morceaux de 10 minutes. Des chercheurs en neurosciences ont pourtant démontré que l’écoute et la pratique de la musique classique créent des liens sociaux, améliorent le bien-être et font même reculer des maladies comme Alhzeimer ou Parkinson en entrant en vibration avec le corps et le cerveau."

Si en plus c’est bon pour la santé…

"Il y a encore beaucoup de monde qui n’ose pas aller à un concert de musique classique et se prive d’une émotion forte. C’est pourquoi nous voulons aller à leur rencontre."

Grégoire Lalieu