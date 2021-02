On les appelle conseils consultatifs et ils dépendent du CPAS. L'objectif est de réunir les autorités locales et différents acteurs de terrain pour travailler sur des thématiques bien spécifiques: aînés, égalité hommes-femmes, isolement… Il y a aussi un Conseil consultatif des Personnes immigrées (CCPI), mais il vient de perdre un membre. Le groupe montois de soutien aux sans-papiers annonce en effet qu'il claque la porte du conseil, non sans pousser un coup de gueule au passage.

C'est le dernier conseil communal qui a sans doute été la goutte de trop pour l'association. La conseillère Lucie Giunta (PTB) s'y inquiétait de savoir depuis quand le CCPI ne s'était plus réuni. Elle avait entendu dire que la dernière réunion remontait au mois de mars 2020. Mais la présidente du CPAS, Marie Meunier, a assuré qu'une visioconférence s'était tenue en fin d'année, même si tous n'avaient pas pu y participer.

"Depuis lors, nous avons pris le temps de contacter d’autres membres de ce Conseil Consultatif et nous pouvons donc assurer que celui-ci ne s’est plus réuni depuis le 4 mars 2020. Aucun d’entre nous n’a été convié à une réunion en fin d’année 2020. Nous sommes donc pour le moins interpellés par cette affirmation de Marie Meunier", indique Valérie Cardinale pour le groupe montois de soutien aux sans-papiers.

Le groupe a rejoint le CCPI en 2016, quelques mois après sa création. Mais il estime depuis que le conseil consultatif a perdu de son sel. Il évoque par exemple un texte travaillé au sein du conseil pour amender la motion "Commune Hospitalière". Le texte original était apparemment loin de satisfaire les membres du CCPI. La nouvelle version a été soumise à la présidente du CPAS peu de temps après sa prise de fonction, indique le groupe de soutien aux sans-papiers, et après quelques échanges, Marie Meunier a indiqué qu'elle le soumettrait au conseil communal. "À ce jour, cet avis d’initiative pris en 2019 par le CCPI dort toujours, malgré plusieurs rappels, dans un tiroir quelconque, attendant d’être présenté au Conseil Communal. En outre, après trois réunions (en janvier, février et mars 2020), le CCPI ne s’est plus réuni, et ce sous aucune forme."

Le groupe a donc décidé de quitter le CCPI. "Nous sommes peinés de ce manque d’intérêt des autorités communales pour le travail du milieu associatif et citoyen porteur de multiples compétences, en particulier en cette période ou le repli sur soi, le racisme, le rejet, l’emportent sur le vivre ensemble. De plus, nous pensons que cette manière de fonctionner n’est pas conforme à la philosophie de la fonction consultative dans les communes wallonnes, dans laquelle chaque partie doit respecter son rôle : il appartient aux différents niveaux de pouvoirs de demander des avis aux organes consultatifs et à ceux-ci de les formuler en toute indépendance. À défaut, ces organes se transforment en prolongement du pouvoir et les citoyens peuvent alors légitimement être sceptiques sur ce que l’on prétend appeler la « participation citoyenne »."

Inutile les conseils consultatifs? La présidente du CPAS réplique. "Tout d'abord, la représentante du groupe de soutien aux sans-papiers au CCPI est membre du PTB et il s'agit pour moi d'une attaque politique plus qu'autre chose", répond Marie Meunier. "L'année 2020 a été compliquée, mais ça n'a pas empêché les différents conseils consultatifs de travailler. Si je n'ai pas présidé physiquement de séances plénières, il y a eu des groupes de travail qui ont avancé sur différents dossiers. La semaine prochaine d'ailleurs, le bureau du permanent du CPAS va valider le bilan des conseils consultatifs et nous communiquerons sur tout ce qui a été fait."