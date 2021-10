Pour le président du collège provincial du Hainaut, c'est le dernier acte d'un vaudeville, voire d'un thriller. "Mais ça ne se termine pas par un happy-end", soupire Serge Hustache. Les provinces savent maintenant combien elles vont devoir payer exactement pour les zones de secours.

À l'horizon 2024, le Hainaut devra sortir 52 millions d'euros pour soulager les communes, comme le souhaite la Région wallonne. Les montants ont le mérite d'être clairs. "On parle bien de numéraire et pas de pourcentage", précise Serge Hustache. "En mars, on nous parlait de 44,6 millions. Puis de 50,5 millions en juillet. Cette fois, les chiffres sont définitifs. Il n'y aura pas de mauvaises surprises, nous en avons eu déjà assez."

Et c'est sans doute la seule bonne nouvelle. À côté de ça, les provinces n'ont vu aucune de leurs revendications rencontrées par la tutelle wallonne. Elles voulaient notamment mettre fin aux 10% du Fonds des Provinces qui intervient également dans le financement des zones de secours. "Un double financement qui équivaut à une double peine. Ceux qui voulaient supprimer les provinces pour simplifier le paysage institutionnel en ont pour leurs frais, difficile de faire plus complexe", commente Serge Hustache.