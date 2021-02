La province de Hainaut contribuera à l'installation de bornes sur les sites provinciaux et à destination du grand public, ont indiqué vendredi les instances provinciales.

Le collège provincial du Hainaut a approuvé l'orientation prise par ses services dans le cadre de la pose de bornes de recharge pour tous types de véhicules électriques sur les sites provinciaux et à destination du grand public. La province entend, par ailleurs, poursuivre sa démarche de supracommunalité en s'investissant en parallèle dans une information aux communes participantes qui seront concernées par le marché public relatif du projet: notamment, Boussu, Colfontaine, Ecaussinnes, Estinnes, Gerpinnes, Honnelles, Merbes-le-Cha¿teau, Pont-à-Celles, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies Mons et La Louvière.

Les instances du Hainaut ont précisé que la province bénéficiera de subventions, dans le cadre du programme de la Politique Locale Energie Climat (POLLEC), afin de pouvoir apporter une expertise aux communes. Les subventions pourront également couvrir des investissements réduisant la production de CO2. Le Hainaut avait répondu au nouvel appel à candidatures POLLEC, lancé fin de l'année 2020 par la Wallonie.

Le projet a été retenu par la Wallonie et permettra au Hainaut de bénéficier d'un soutien humain et financier. On notera par ailleurs que la Province assume la mission de coordinateur territorial de la Convention des maires afin d'aider les communes à mettre en œuvre leur Plan d'actions en faveur de l'énergie durable et du climat (PAEDC) avec l'objectif de réduire les gaz à effet de serre.