Dans les prochaines années, les panneaux photovoltaïques pousseront comme des champignons un peu partout dans notre pays. Mais une région semble être particulièrement prisée des investisseurs : la province du Hainaut. Rien que depuis le début de l'année 2020, pas moins de 23 demandes de permis pour des projets de ce type ont été déposées sur le territoire hennuyer. Cette province devance ainsi largement celles de Liège (14 projets), de Namur (9), du Luxembourg (5) et du Brabant wallon (2).

Au sein même du Hainaut, qui compte 43 % des demandes de toute la Wallonie, la région de Mons et du Borinage semble encore davantage appréciée des entreprises spécialisées dans l'énergie solaire. Exemple avec la société Perpetum Energy qui vient de déposer trois demandes de permis successives pour trois énormes projets : 22 854 panneaux sur une ancienne carrière située à cheval entre Obourg et Saint-Denis (pour lequel la Ville de Mons a émis ce vendredi un avis négatif) ; 41 508 panneaux à Nimy et surtout 78 008 panneaux sur le site de l'ancien charbonnage des Sartis à Hensies.

(...)