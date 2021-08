Dans le cadre du Mons Music Festival ce samedi, une scène de danse hip hop sera ouverte à tous les amateurs et audacieux.

Cela fait plus de 10 ans que le Detours Festival rythme l'été bruxellois de "battles" hip hop, ces joutes en plein air où danseurs tant professionnels qu'amateurs se mesurent. L'événement permet les rencontres et échanges entre danseurs venus partager leur univers et leur inspiration. C'est aussi l'occasion pour le grand public de redécouvrir la diversité d'un genre qui a progressivement migré de la rue vers les salles de spectacles

Pour sa douzième édition, l'organisation du festival a décidé de passer un cap et d'irradier les grandes villes wallonnes durant l'été. C'est ainsi que Mons accueillera pour la première fois le Detours dans le cadre du Mons Music Festival ce samedi 7 août, un évènement dédié aux cultures urbaines, qui se tiendra au Grand Large, près du Skate Park.

"Ce sera une grande première pour nous puisque c'est la toute première fois que le Detours sort de Bruxelles", explique Milan Emmanuel, directeur du festival. "Lors de nos battles à Bruxelles, des danseurs de toute la Belgique nous rejoignaient et cette fois nous avons eu envie d'aller chez eux."

Lors de chaque étape wallonne, l'évènement fera la part belle à un style de danse. "Il y a une multitude de danses qui sont qualifiées de hip hop et nous voulons montrer cette diversité." A Mons, ce sera la "house dance" qui sera en vedette.

"C'est issu de danseurs hip hop qui sortaient en boîte et qui ont adapté leur style de danse à la house. Ça donne quelque chose de plus sautillant."

Lors de ses déplacements, le festival entend aussi faire la part belle à la scène locale, en programmant des artistes du cru et permettre à tout un chacun de dévoiler son talent. "Il y a une scène ouverte. On n'assiste pas seulement, on participe aussi."

Le public sera décidément à l'honneur puisque c'est lui qui déterminera les gagnants des battles. "C'est lui qui jugera au moyen de cartons les meilleures prestations, un peu comme dans les matchs d'impro."

Les gagnants des différentes battles seront sélectionnés pour la grande finale du Detours Festival, qui se déroulera le 22 septembre à Bruxelles. Avant cela, le Detours passera aussi par Namur le 4 septembre, La Louvière le 9 septembre (où les danses funky seront à l'honneur) et Liège le 18 septembre.