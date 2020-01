Il avait été emmené dans un état critique vers l'hôpital ce dimanche.

La mauvaise nouvelle, tant redoutée, est finalement tombée ce lundi en début d’après-midi. Le jeune garçon de 11 ans qui avait été renversé par une automobiliste ce dimanche alors qu’il circulait à vélo n’a pas survécu. Le parquet de Mons a confirmé l’information ce lundi, alors que l’on savait que la jeune victime avait été emmenée dans un état critique vers l’hôpital de Jolimont immédiatement après les faits.

Toujours selon le parquet, la famille a pris les dispositions nécessaires pour permettre un don d’organes. La conductrice impliquée dans l’accident, fortement choquée après les faits, a pu être entendue. Elle dit avoir été aveuglée par le soleil et ne pas avoir aperçu les cyclistes qui évoluaient dans le même sens de circulation qu’elle.

Pour rappel, il était environ 15h30 ce dimanche lorsque l’accident s’était produit, à hauteur de Saint-Symphorien, à la limite d’Havré, au lieu-dit La Poudrière. La victime profitait d’une agréable journée d’hiver et de quelques rayons de soleil pour se balader avec sa famille. Le moment aurait dû être agréable, rien ne laissait présager le pire.

Fauché alors qu’il ne portait pas de casque, le jeune garçon était tombé inconscient au sol. Les secours l’avaient rapidement pris en charge mais ses jours étaient menacés. Les premières constatations d’usage avaient pu être établies et les experts avaient d’emblée écarté des causes la consommation d’alcool, de drogue ou la vitesse. La conductrice n’a dès lors pas été privée de liberté.

Ce lundi, le parquet est à nouveau descendu sur les lieux du drame afin de s’assurer de la plausibilité de l’explication de l’automobiliste. Dans la région, l’annonce du décès de la petite victime, scolarisée à Hyon, suscite évidemment l’émoi. Sur les réseaux sociaux notamment, les messages de condoléances affluent à l’attention des proches et de la famille de la victime.

Ce nouveau fait dramatique ne peut que pousser à rappeler à la prudence alors qu’en cette période, les conducteurs peuvent aisément être aveuglés et donc perdre en visibilité derrière le volant. Il confirme aussi une triste tendance selon laquelle les routes de la province de Hainaut restent les plus meurtrières. Selon le dernier baromètre de l’Institut Vias, le nombre de tués augmente sur les routes tandis que les accidents diminuent… A l’exception des cyclistes, toujours plus touchés.