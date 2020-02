On connait les professionnels qui accompagneront le président Richard Anconina.

Pour départager les 11 films de la compétition internationale du Festival de Mons, Richard Anconina pourra compter sur l’aide d’autres pointures du cinéma. En effet, on connaît désormais ceux qui accompagneront le président du jury.

Cette 35e édition du FIFM accueillera le Belge Philippe Van Leeuw. Réalisateur, scénariste et directeur de la photographie, on lui doit notamment Une famille syrienne aussi connu sous le titre InSyriated. Prix du Public à la Berlinale 2017, le film a été distribué dans 45 pays et a raflé 6 Magritte.

Elena Tatti sera également de la partie. Productrice suisse, elle a notamment poussé le film de Joachim Lafosse, A perdre la raison. Jacky Ido complète le tableau. Acteur, réalisateur, scénariste et slameur franco-burkinabe, il a à la fois tourné pour Quentin Tarantino et Claude Lelouch. Un grand écart de qualité que peu d’acteurs peuvent revendiquer dans leur filmographie. Le jury pourra également compter sur la présence d’Anne Girouard, bien connue du grand public pour son attachant rôle de reine Guenièvre dans la série culte d’Alexandre Astier, Kaamelott. Finnegan Oldfield aussi sera à Mons. Le Français a déjà décroché deux nominations pour le César du meilleur espoir masculin, notamment pour son rôle dans Les Cowboys où il donnait la réplique à François Damiens. Il multiplie depuis les projets et se dessine une place de valeur sûre du cinéma français dont on parlera de plus en plus. India Hair boucle la composition de ce jury. Sa prestation d’Alice dans Camille redouble lui a valu une nomination aux Césars. Sa prochaine collaboration avec le déjanté Quentin Dupieux devrait également faire couler de l’encre.