Le parc aquatique du Grand Large a pris ses dispositions pour accueillir les baigneurs en toute sécurité.

Alors que l'été s'annonce torride, c'est une bonne nouvelle qui s'annonce pour tous les baigneurs de la région. Le Lago Mons rouvrira ses portes dès le 1er juillet. Des dispositions particulières ont été prises pour accueillir les visiteurs en toute sécurité.

À commencer par la création d'une boutique en ligne à travers laquelle les visiteurs devront réserver leur passage au Lago. "C'est très simple : vous choisissez quand vous venez nager et le nombre de personnes qui vous accompagnent", indique l'entreprise. "Nous avons opté pour une capacité maximale limitée par créneau horaire et donc une occupation moindre des piscines. De cette manière, la distanciation sociale pourra être garantie. La réservation dans la boutique en ligne sera obligatoire, nous éviterons ainsi les foules à la réception ou dans les vestiaires."

Une attention particulière a également été portée à la qualité de l'eau et de l'air. "D’après les études et les expériences préalables, l’eau tue les virus et les bactéries par la présence de chlore", indique Lago. "Quant à l’air, il sera neuf de manière omniprésente, grâce à une ventilation intérieure provenant à 100% de l’air extérieur. Vous nagerez à l’intérieur comme si vous serez dans la piscine extérieure."

L'entreprise Lago dispose de dix centres aquatiques répartis dans toute la Belgique. Ils accueillent en moyenne chaque année plus de trois millions de nageurs. Pour s'adapter à la crise sanitaire, l'entreprise a investi 269.000 euros.

Chez nous, le Lago devrait une fois de plus être prisé par les Montois en manque de fraicheur cet été. Mais contrairement aux autres années, le système de réservation en ligne devrait éviter de voir des files importantes se former à l'entrée du parc aquatique.