Permettre les rencontres dans un cadre informel et recréer du lien social, c’est l’objectif poursuivi par le Logis Quaregnonnais. En collaboration avec le Comité des Locataires (CCLP), ce dernier organisera, ce mercredi à 14 heures, un moment convivial autour de quelques pâtisseries et boissons. Plusieurs membres du personnel de la structure sociale seront également présents.

"Le constat que l’on a dressé pendant la crise, c’est que pas mal de nos locataires sont seuls et souffrent de cette solitude", explique Elena Millitari, directrice du Logis. "Il est d’autant plus important de pouvoir recréer des liens entre les locataires, que ceux-ci n’aient pas peur d’interpeller nos services, de faire appel à nos référentes sociales lorsqu’ils se sentent mal et/ou seuls."

La réflexion a été initiée afin de voir comment apporter une réponse concrète à ce constat. "La page Facebook et le site internet sont un premier canal de communication mais nous souhaitions aller plus loin et proposer des activités capables de toucher toutes les tranches d’âge. Ce mercredi, nous proposerons un moment d’échanges autour d’une pâtisserie et d’une tasse de café, ce qui semble plus adaptée au public concerné."

Ce moment sera en effet organisé au sein de la résidence Georges Plumat, qui accueille entre autres des locataires plus âgés. "Fin septembre, nous réserverons aux plus de 65 ans une journée pétanque sur la place du Sud, et nous poursuivrons comme cela tout au long de l’année, avec des événements ponctuels. Pour halloween, nous proposerons un concours de décoration de façade avec des lots à la clé. En décembre, nous proposerons des activités autour de la Saint-Nicolas et pour célébrer Noël, nous organiserons une nouvelle distribution de cougnoles et de chocolat."

Les personnes isolées recevront quant à elle une carte leur souhaitant les bons vœux. "Ce sont de petites choses mais nous savons à quel point elles sont importantes. Un mot peut suffit à briser la solitude. Pour nous, ces activités sont l’occasion de sortir de notre rôle et de rencontrer nos locataires dans un climat différent." Le tout en respectant évidemment toujours les mesures sanitaires en vigueur.