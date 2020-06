Le secteur attend toujours de pouvoir reprendre ses activités.

Alors que les activités reprennent peu à peu dans tous les secteurs, l’événementiel attend son tour, non sans impatience. Aujourd’hui, les professionnels réclament un positionnement clair du gouvernement et certaines garanties quant à une reprise progressive. À ce jour pourtant, c’est l’incertitude la plus totale qui plane.

Du côté du Lotto Mons Expo, tout est à l’arrêt depuis des semaines. "Nous avons eu beaucoup d’annulations et nous devons malheureusement nous attendre à en enregistrer d’autres, par peur des organisations et par manque de directives claires", regrette Hugo Schryers, concessionnaire du Lotto Mons Expo et lui-même organisateur.

Pour ce dernier, le secteur de l’événementiel est clairement le grand oublié de cette sortie de crise. "Nous comprenons que des mesures doivent être prises. Mais il est temps de nous laisser travailler. La manifestation de Bruxelles (contre le racisme, NdlR) n’a semble-t-il pas donné lieu à une augmentation du nombre de cas et nous n’accueillerons de notre côté pas autant de personnes par événement. Cela doit être pris en compte !"

Le concessionnaire plaide donc pour une reprise des activités. "Je veux bien me mettre autour d’une table et à donner mon avis pour que les choses se fassent au mieux. Le manque de directives du gouvernement nous empêche d’avancer : si je prévois trois mètres d’allée entre chaque stand et qu’à une semaine de la manifestation, on nous indique qu’il en faut quatre, que puis-je faire ? Je dis à certains exposants qu’ils n’ont plus leur place ? C’est tout simplement impossible !"

D’autant plus que travailler dans l’urgence reste difficile. "Nous sommes généralement sur des délais de plus d’un an. Nous travaillons par exemple déjà sur notre petit nouveau, le salon All Beauty qui rassemblera les professionnels de la coiffure et de l’esthétique. Le salon se tiendra les 19 et 20 septembre 2021 mais nous sommes déjà à pied d’œuvre ! Imaginez le bordel que cela serait si on nous impose des mesures à quelques jours seulement de l’ouverture ?"

Et de poursuivre : "Nous n’allons pas pleurer sur notre sort. Mais quelque 80 000 personnes travaillent dans l’événementiel en Belgique. Il est temps de les prendre en compte et de leur donner des garanties ! On nous parle d’une reprise en septembre mais rien n’est officiel ! Comment voulez-vous que l’on s’y prépare ? Que l'on nous laisse enfin travailler !"

Bref, à Mons, le paquebot Mons Expo est prêt à reprendre le large. Une nécessité puisque la structure coûte et que les rentrées financières sont inexistantes. Sans évoquer de pertes précises, Hugo Schryers évoque « un montant à six chiffres. » Et la crise n’est pas terminée.