Il avait été délocalisé à la place de la gare.

Avec la phase trois du déconfinement et la reprise d’activités de nombreux secteurs, de nouvelles mesures doivent être prises afin de protéger les professionnels et les clients. Les communes prennent également une série de dispositions destinées à soutenir ces différents secteurs, dont certains ont payé un lourd tribut à la crise.

Ainsi, du côté de Boussu, la commune annonce que le marché dominical – un des plus importants de la région en temps normal – sera à nouveau organisé sur la place de Boussu dès ce dimanche 14 juin. "Afin de permettre aux cafetiers du centre-ville de bénéficier des nouvelles mesures prises par le Conseil National de Sécurité, le marché de Boussu sera organisé, dès ce dimanche 14 juin, sur la Place de Boussu", confirme la commune.

Les marchands de volailles vivantes et les pépiniéristes resteront quant à eux sur le parking de la Gare. Les principes d'entrée, de sortie, de sens unique de circulation et de gestes barrières restent de rigueur, tant au sein qu'en dehors de la zone de marché. Le virus est toujours bien présent et circule encore. Pas question de prendre le moindre risque, même si le retour des marchés et la réouverture des cafés est une excellente nouvelle.

Pour rappel, le marché reste limité à 50 échoppes et les distances de sécurité d’au moins 1,5 mètre d’application, tant entre les échoppes que les clients. Le paiement électronique doit être privilégié et une présence maximale de 30 minutes par personne reste imposé en bonne intelligence. Le port du masque reste obligatoire pour les commerçants et vivement conseillé pour les clients.