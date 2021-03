À Jemappes, la rue du Marché porte mal son nom désormais. Les maraichers ont en effet investi la place du village montois et ils ne devraient pas faire machine arrière.

Kadhija Nahimé (PS) s'est en effet inquiétée des intentions du collège sur l'avenir du marché de Jemappes qui avait été déménagé pour une période test. L'expérience s'est manifestement révélée concluante.

Le bourgmestre Nicolas Martin a rappelé que les 18 maraichers de Jemappes avaient été interrogés préalablement sur la possibilité de déplacer le marché. La moitié était pour, deux étaient contre et les autres n'avaient pas de préférence ou n'avaient pas voulu répondre au sondage. En novembre dernier, le test de la place de Jemappes était lancé.

Deux mois plus tard, les maraichers, au nombre de 20 cette fois, ont à nouveau été interrogés sur le déménagement. Onze s'y sont dits favorables, et neuf se sont prononcés contre. "Le Collège a décidé en date du 11 mars 2021 de maintenir définitivement le marché sur la Place de Jemappes à la suite de la phase test débutée le 5 novembre 2020", a expliqué Nicolas Martin. "Il est également à noter que les maraichers disposent désormais d'une borne électrique, ce qui n'était pas le cas à la rue du Marché. En ce qui concerne les commerçants locaux, ils sont bien évidemment ravis, car le marché dynamise la place et les rues adjacentes."

Pour rappel, le réaménagement de certains marchés de l'entité fait partie du programme de la législature. À Mons par exemple, pour redynamiser le marché du vendredi, la Ville a décidé de rapatrier les fruits et les légumes sur la Grand-Place, aux côtés de fleurs.