La future gare de Mons, ce n'est pas qu'une histoire de trains. Multimodal, le temple ferroviaire réserve aussi une belle place aux bus. On en sait un peu plus sur la manière dont seront organisées les connexions entre les différents moyens de transport.

Interrogé en commission parlementaire par la députée Jacqueline Galant, le ministre Philippe Henry a en effet esquissé les futurs aménagements. "Les bus du TEC seront intégrés dans la structure via des quais parallèles à ceux de la SNCB. Le premier quai se situera le long des voies et sera partagé avec le premier quai de la SNCB. Cela facilitera l'accès des voyageurs bus-trains", a expliqué le ministre de la Mobilité. "L'autre quai se situe en face dans le sens opposé. Ces deux zones autobus se présentent sous la forme de rubans tout au long de la gare sur une distance de l'ordre de 400m."

Ces transformations auront également un impact sur la mobilité aux abords de la gare. "La circulation dans le quai sera rendue possible par deux ronds-points situés à chaque extrémité. Des bus partiront des deux côtés de la gare, côté place Léopold et côté place des Congrès. Ces nouveaux points d'embarquement devraient être opérationnels fins 2022. Le quai principal sera celui situé historiquement devant la gare", précise Philippe Henry qui ajoute que 28 points d'embarquement sont prévus. "Selon les études, ce sera suffisant. Aucune extension n'est actuellement prévue."

La circulation sur la place Léopold sera également impactée. "En termes d'avancées pour le transport public, et pour sa clientèle, le partage d'un quai avec la SNCB permettra bien sûr une plus grande rapidité de transit vers ce quai numéro 1 de la SNCB. La circulation pour les bus sera facilitée, car ils pourront cheminer plus facilement en dehors du trafic automobile lié à la place Léopold vers la zone bus qui leur sera réservée. En effet, le projet été étudié de sorte à ne plus avoir une gare bus encombrée d'automobilistes et d'autocars. La place de chacun a bien été étudiée. Et des zones de taxi, kiss and ride et autocars sont prévues dans ce sens. La circulation piétonne sera également mieux sécurisée. En effet, la configuration des quais sur la place Léopold et le manque de cheminements clairement identifiés amenaient, surtout en heures de pointe, à une certaine anarchie des traversées piétonnes. Cela occasionnait des ralentissements de la circulation sur et autour de la place. Mais surtout un risque plus élevé d'accidents pour les piétons. L'accessibilité PMR a également été prise en compte dans son ensemble."

De son côté, Jacqueline Galant espère que les délais pourront être tenus pour les travaux de la place Leopold et de la place des Congrès. Alors que le chantier n'a pas encore été lancé, le planning a déjà été modifié. Les aménagements de la place des Congrès doivent ainsi être terminés pour juin 2022. Pour la place Léopold, la fin des travaux doit intervenir en 2023. Jacqueline Galant rappelle que ces chantiers, financés en grande partie par les fonds européens, doivent être bouclés avant fin 2023. "Il y a 16 millions d'euros en jeu, ce serait un non-sens que ces fonds passent à la trappe", conclut la députée. On sait hélas que le respect des délais ne va pas toujours de pair avec le dossier de la gare de Mons…