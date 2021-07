Après les restaurants, ce sont les musées que le Guide Michelin récompense. Et le Mons Memorial Museum (MMM) vient de s'illustrer à travers la cuvée 2021. Le musée consacré à l'histoire militaire dans la région de Mons a en effet décroché une étoile dans le célèbre guide.

Inauguré en 2015 sur le site de la Machine à Eau, le MMM a fait revivre dans une scénographie contemporaine les précieuses collections militaires de la Ville de Mons. Le musée explore ainsi l'histoire militaire de la région, du Moyen Âge à aujourd'hui, en portant un accent particulier sur les deux guerres mondiales. Loin d'être poussiéreux, le MMM invite à s'interroger sur les réalités multiples et complexes de la guerre. Il fait en outre la part belle aux nouvelles technologies pour donner vie à ses collections, avec des projections 3D, du serious gaming ou encore une expérience en réalité augmentée.

À côté de son parcours permanent, le MMM accueille également des expositions temporaires. C'est le cas en ce moment avec la 14e édition de la triennale de l'affiche politique.

Le bourgmestre de Mons se réjouit de cette étoile supplémentaire à accrocher dans la galaxie des musées montois. "Il s’agit d’une distinction importante et d’un gage de qualité pour notre ville, et en particulier pour son rayonnement touristique", a commenté Nicolas Martin sur les réseaux sociaux. "L’étoile du MMM vient s’ajouter à dix autres lieux de notre région de Mons-Borinage, qui bénéficient déjà d’une étoile dans le guide. Par ailleurs, notre région compte également des sites à 2 étoiles, comme la Collégiale Sainte-Waudru, le Grand-Hornu, la Grand-Place de Mons, le Beffroi, le musée Duesberg et le Cimetière militaire de Saint-Symphorien."