C'est en Suisse, à quelques kilomètres de Lausanne, que le projet a vu le jour.

Les chiffres ont de quoi faire tourner la tête. Ce ne sont en effet pas moins de 130 000 ballons qui ont été gonflés et disposés de telle façon à construire le plus grand labyrinthe d’Europe. Ce dernier sera à découvrir en Suisse, à Écublens plus particulièrement (à quelques kilomètres du centre de Lausanne), dès ce lundi jusqu’à la première semaine du mois de janvier prochain. À la tête de cet ambitieux pari, deux passionnés : Didier Dvorak de la société Canniballoon et le Montois Morgan Buisseret, de Ballons et Merveilles.

Les deux amis ont en réalité investi une surface commerciale qui abritait auparavant un magasin de jouets. "C’est un client pour lequel nous avions déjà travaillé. Il avait cette surface commerciale de 1800 mètres carrés, désormais vide, et souhaitait en faire quelque chose en cette période de fin d’année", explique Morgan Buisseret, alias Magic Morgan. "Quand l’idée de ce labyrinthe lui a été proposée, il l’a tout de suite validée. Il souhaitait y associer un marché de Noël mais les dernières mesures sanitaires ont conduit à l’annulation de celui-ci."