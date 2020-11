À la tête de Magicowl, société de production spécialisée dans la communication audiovisuelle, Mehdi Semoulin est reconnu pour ses talents créatifs. Le Montois a déjà réalisé des clips pour Alice on the Roof, Suarez ou plus récemment Henri PFR. On lui doit aussi l'expérience immersive du Mons Memorial Museum.

Depuis quelques jours, Mehdi Semoulin est également l'entrepreneur wallon 2020. La distinction lui a été remise par la vice-présidente du gouvernement wallon et ministre de l'Emploi, Christie Morreale lors de l'événement digital Sart noW! qui rassemblait les douze Structures d’Accompagnement à l’AutoCréation d’Emploi (SAACE).

Le Montois se dit très honoré de cette reconnaissance et espère qu'elle pourra lui ouvrir de nouvelles portes.