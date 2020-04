Après le pic de mercredi, le nombre de nouveaux cas recensés chute drastiquement.

Chaque jour, l'institut Sciensano livre le nombre de nouveaux cas recensés de covid-19. Mercredi, les statistiques présentaient une importante augmentation pour Mons-Borinage, la plus forte depuis que les chiffres sont communiqués. Mais ce jeudi, la tendance est beaucoup plus basse. On enregistre ainsi 11 nouveaux cas dans la région, contre 126 hier. 2 nouveaux cas ont été détectés à Mons, l'une des communes wallonnes les plus touchées. La situation se stabilise dans les autres communes, tout particulièrement à Lens et dans les Honnelles où aucun nouveau cas n'a été officiellement recensé depuis plusieurs jours.

Le pic de mercredi ressort donc de manière étrange. Nous avons tenté d'éclairer ces chiffres auprès de Sciensano, sans obtenir d'explications pertinentes, l'institut ne disposant pas de suffisamment d'informations au niveau communal, hormis ces chiffres qui sont communiqués quotidiennement.

Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique, car les patients hospitalisés constituent la grande majorité des cas testés. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.