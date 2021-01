Le PAC (Présence Action Culturelle) Nimy aurait dû investir les Armes du même nom pour présenter ses vœux à la population à cette période de l'année. Covid oblige, les rassemblements ne sont pas les bienvenus. Mais l'association a trouvé la parade avec un badge qui non seulement souhaite une bonne année 2021, mais permet aussi d’afficher son soutien au commerce local.

"D'habitude, nous invitions la population et les commerçants à se réunir. C'était l'occasion de présenter nos vœux et d'apprendre à se connaître", explique Xavier Dupont, président du PAC Nimy. "Nous en profitions également pour communiquer notre agenda de l'année et tout ce que l'on comptait faire pour animer le village."

Les mesures sanitaires ayant eu raison de ce traditionnel rassemblement, l'association nimysienne ne voulait pas rester sans rien faire. "Nous savions que nous ne pouvions pas organiser nos bons vœux comme d'habitude, mais nous voulions tout de même marquer le coup. Nous avons donc eu l'idée de ce badge qui permet d'afficher son soutien au commerce local", poursuit Xavier Dupont.

Un soutien qui n'est pas uniquement symbolique. Le badge peut en effet être commandé auprès du PAC, mais il devra être récupéré dans l'un des commerces de Nimy, dans une enveloppe contenant également le programme de l'association. Une belle façon d'inciter les Nimysiens à pousser les portes des commerçants locaux. "Nous avons commencé avec 200 badges, et il y a déjà un bon quart de parti", indique le président.

Même si la pandémie n'est pas encore derrière nous, le PAC Nimy a prévu de nombreuses activités cette année, avec notamment la venue de Samuel Girault, champion du monde de sculpture sur glace, en décembre 2021. Le PAC Nimy compte bien aussi réaliser quelques sorties avec ses géants, récemment restaurés. "Avec et grâce aux bénévoles dévoués de l'association, Nimy est prêt pour sa relance", conclut Xavier Dupont.