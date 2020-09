C’est une avancée significative pour l’environnement qui est désormais actée au sein des services de la province de Hainaut. En effet, cette dernière franchit une étape supplémentaire vers le zéro papier en privilégiant l’utilisation du réseau au détriment du papier. C’est désormais chose faite au sein du collège provincial et ce sera prochainement le cas au sein du conseil.

"Tous les projets, toutes les décisions passent par la nouvelle plateforme "IA Délib" développée par l'intercommunale IMIO en collaboration avec les services provinciaux", explique-t-on du côté de la Province. "Le changement est colossal vu l’ampleur de notre administration : 26 institutions et 500 utilisateurs concernés sur tout le territoire du Hainaut, des centaines de dossiers soumis au Collège chaque jeudi…"



Pour adapter le projet aux besoins de la Province, les équipes ont planché sur cette transition durant près de deux ans. "L’idée était de ne pas copier-coller ce qui existait mais d’améliorer l’outil de gestion des collèges, de modifier les pratiques, de simplifier les procédures tout en garantissant la sécurité et la protection des données. C’est un travail complexe et sur mesure qui a été réalisé pour concevoir un produit inédit et adapté aux besoins de la plus grande province wallonne."

Les objectifs de ce changement sont multiples : optimiser le fonctionnement de l’administration, fluidifier les décisions, faciliter l’archivage mais aussi et surtout tendre vers le zéro déchet et le zéro papier. "L’économie de papier s’annonce très importante. Les équipes sont opérationnelles : elles ont bénéficié de formations spécifiques. Le premier collège électronique s’est déroulé sans encombre et sans incident technique." Le conseil emboîtera le pas à partir de janvier 2021.