Chaque année, l'opération Viva for Life mobilise citoyens, associations et institutions un peu partout pour récolter des dons. Chacun relève ainsi des défis et collecte de l'argent pour lutter contre la pauvreté infantile. Rappelons que cette pauvreté ne cesse de prendre de l'ampleur. 40% des enfants à Bruxelles et 25% des enfants en Wallonie vivent ainsi sous le seuil de pauvreté. L'un des pires taux en Europe.

Cette réalité, les membres du Parquet de Mons-Tournai ne la connaissent que trop bien. Aussi, ils ont décidé de participer à cette nouvelle édition de Viva for Life. Ils vendront des ballotins gourmands et organiseront une cagnotte pour apporter leur pierre à l'édifice.

"Il y a deux ans déjà, une petite cellule de la division de Tournai avait déjà participé à l'action. Cette année, nous avons voulu nous inscrire complètement dans les démarches, car nous sommes confrontés quotidiennement à des jeunes défavorisés. C'est donc une manière d'apporter une touche positive par rapport à cette souffrance que nous constatons chaque jour", explique Christian Henry, Procureur du Roi de Mons-Tournai.

Pour apporter sa contribution à Viva for Life, le Parquet va donc vendre des ballotins gourmands. "Ils seront composés de gaufrettes et d'autres sucreries. Ce sera des préparations maison. Nous avons au sein du Parquet quelques talents culinaires qui ne s'ignorent pas", souligne le Procureur du Roi.

Des listes de commande sont déjà ouvertes. Les ventes se feront dans le courant du mois de décembre. Enfin, le Parquet va également faire circuler un "Dossier for Life" au sein de ses services. Il s'agira en fait d'une cagnotte, tous les membres qui le souhaitent pourront l'alimenter.