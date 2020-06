La Ville lance un dernier ultimatum aux copropriétaires de la galerie.

Fin de la partie en septembre ? La Ville de Mons a lancé un ultimatum aux copropriétaires du Passage du Centre situé dans le piétonnier. Depuis un rapport des pompiers datant de 2012, ils sont priés de mettre la galerie en conformité. Le hic, c’est que les 22 copropriétaires ne sont jamais parvenus à se mettre d’accord pour réaliser les investissements nécessaires. La Ville de Mons leur laisse donc une dernière chance, jusqu’au 31 août. Passé ce délai, le Passage du Centre sera fermé.

"Cette propriété privée qui ne dépend pas de la Ville de Mons est un véritable chancre au beau milieu du centre-ville. On ne peut pas continuer à laisser la galerie dépérir alors que nous sommes en plein processus de redynamisation du bas de la ville", explique le bourgmestre Nicolas Martin. "Ces dernières années, même si ce n’est pas notre job, nous avons proposé trois investisseurs différents avec des projets de réhabilitation. Cela a échoué systématiquement parce que les 22 copropriétaires ne tombaient pas d’accord. Nous avons également décroché un subside européen pour rénover la galerie. Mais il y avait une partie à charge des copropriétaires. Certains ont refusé et le projet est tombé à l’eau. Il était temps de siffler la fin de la récréation. Propriétaires et locataires savaient qu’ils devaient chercher ailleurs. Nous leur laissons un dernier délai."

Les copropriétaires ne parvenant jamais à tomber d’accord, peu de chance que le miracle se produise en deux mois. Le dernier projet en date était porté par le promoteur Edouard Gallée. Il possède déjà une bonne partie des cellules. Il avait tenté d’acheter le reste pour ériger un parking à la place de la galerie, mais certains copropriétaires s’étaient montrés trop gourmands sur le prix de vente.

L’arrivée de Primark redonnait quelques lueurs d’espoir à certains. Mais si la galerie ferme, sans être expropriés, les propriétaires seront poussés vers la sortie. De quoi faciliter la tâche de l’investisseur qui jettera son dévolu sur ce site qui ne manque pas de potentiel. Du côté des copropriétaires cependant, on peut s’attendre à des recours qui déboucheront sur un bras de fer juridique.