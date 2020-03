Un travailleur dénonce la suppression de solutions de télétravail.

Faire un maximum de télétravail afin de limiter les contacts sociaux et donc les risques de propagation du coronavirus, voilà le mot d’ordre du gouvernement fédéral. Le conseil est visiblement bien passé, comme en témoignent les routes plutôt désertes en cette période. Du côté de BNP Fortis, on a respecté la mesure mais on s’apprête visiblement à revenir dessus.

C’est en tout cas ce qu’affirme Olivier (prénom d’emprunt). "Pour toute une série de personnes, le travail à distance était possible. Mais à partir de ce vendredi soir, ce ne sera plus le cas", explique-t-il. "Tout le monde sera obligé de revenir en agence. Nous passerons ainsi de 15 encore présents à 26. Ce sont les personnes qui s’occupent des professionnels et des clients plus aisés qui doivent revenir."

Le personnel en contact avec la clientèle était, lui, toujours présent en agence. C’était le cas d’Olivier. "La direction a visiblement estimé que nous devions tous être solidaires et qu’il valait mieux supprimer la possibilité de télétravail. Chez nous, à Mons, c’est plutôt mal vécu, même si beaucoup se disent qu’il vaut mieux ça que du chômage. Pour les personnes ayant des enfants, la situation est compliquée."

Et de poursuivre : "La direction a précisé qu’elle ne dirait jamais non à une journée d’absence pour s’occuper des enfants. Mais que cela devait être pris sur les jours de congé… Une fois encore, le business et l’argent priment sur la santé des travailleurs, même dans un contexte aussi exceptionnel. Personnellement, je ne suis pas inquiet, je ne vais pas travailler en ayant peur. Mais je ne trouve pas cela normal."

Le personnel est donc dans l’incertitude quant à l’organisation du travail. "La direction a précisé que les règles de distanciation sociale seraient respectées. Mais je ne vois pas comment il sera possible de garder ses distances avec chaque collège, à chaque instant. Les demandes clientèle sont faibles en ce moment. Nous aurions préféré fonctionner en tournante, avec une équipe présente une semaine sur deux, par exemple. Mais ils ne souhaitent pas nous payer une semaine à rester à la maison…"

De son côté, BNP Fortis insiste sur le respect des normes sanitaires. "Nous avons suffisamment de place et de bâtiment pour que chaque collaborateur soit en sécurité et respecte une distance minimum avec ses collègues", explique Hilde Junius, porte-parole. "Nous nous devons de continuer à accueillir les clients. Les agences sont donc ouvertes le matin et des rendez-vous peuvent être pris."

La porte-parole précise encore qu’aucun changement de politique n’a été opéré en matière de télétravail. "La direction a souhaité rappelé que pour les personnes qui se montrent inquiètes, des jours de congé ou de récupération peuvent toujours être pris. Pas sûr que la proposition apaise les tensions...