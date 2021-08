Le rideau aurait pu tomber définitivement à plusieurs reprises sur le cinéma montois. Et pourtant…

Ouvert en 1937, le Plaza a longtemps été le QG des cinéphiles dans la Cité du Doudou. La ville comptait même à une époque jusqu'à cinq cinémas en centre-ville. Mais dans les années 90, les lois du marché ont entraîné dans le secteur des salles obscures les mêmes effets qu'un peu partout: les petites structures ont commencé à disparaître au profit des grandes exploitations.

Imagix s'installe ainsi en périphérie de Mons. Le complexe est taillé pour les gros blockbusters qui attirent les foules. Les petites salles ne font pas le poids et ferment les unes après les autres. Le Plaza doit toutefois son salut au ministre de l'Audiovisuel de l'époque, un certain Elio Di Rupo. Si aujourd'hui, les cinémas de quartier misant sur l'art et l'essai reviennent à la mode, trente ans plus tôt, le Montois se montre quelque peu visionnaire.

"En 1994, je défendais l'exception culturelle et j'avais réuni à Mons l'ensemble des ministres européens chargés de l'audiovisuel", rappelle Elio Di Rupo. "J'avais alors signé une déclaration par laquelle nous nous engagions à protéger les œuvres de culture contre la marchandisation et la concurrence débridée. Dans la presse et les cénacles européens, on a parlé de "L'Esprit de Mons". Cet esprit devait évidemment souffler en premier lieu à Mons. Sauver le Plaza fut un premier acte concret."

Régine Drieghe qui était aux manettes propose de confier gratuitement l'exploitation du cinéma à la Ville de Mons. Par la suite, le bâtiment est racheté à la famille Colmant. Le Plaza Art voit le jour et trouve sa place en proposant une offre complémentaire et alternative à celle d'Imagix. Jan Staelens, le directeur du grand complexe, fait d'ailleurs partie du conseil d'administration de l'asbl qui gère le Plaza Art. Pour la Ville de Mons, il importait aussi de maintenir un cinéma en centre-ville, à deux pas de la Grand-Place.