L'enseigne explique ne vouloir prendre aucun risque.

Dès le lundi 11 mai, la phase 1b de déconfinement sera enclenchée en Belgique avec la réouverture de tous les commerces, hormis l'Horeca et les pratiques commerciales et de service qui impliquent un contact (comme les salon de coiffure, par exemple). Ce qui signifie que le centre-ville de Mons reprendra tout doucement vie avec des enseignes à nouveau prêtes à accueillir des clients, selon des conditions de sécurité bien strictes évidemment.

Au sein du piétonnier montois, une enseigne en particulier attire la curiosité : le Primark. Le magasin de prêt-à-porter aurait initialement dû être inauguré le 18 mars avec une ouverture en grandes pompes. Mais les mesures de confinement ont fait avorter les plans de l'enseigne irlandaise. Sept semaines plus tard, les portes pourraient enfin ouvrir pour la première fois au public.

Mais la chaîne ne souhaite pas se précipiter pour autant en sachant notamment que l'ouverture pourrait impliquer une forte affluence. "Rien ne compte plus pour nous que la santé et le bien-être de nos employés et de nos clients", commente Kevin Tulip, directeur des ventes de Primark Benelux. "C'est pourquoi, nous ne rouvrirons nos magasins en Belgique que lorsque nous serons convaincus qu'il est tout à fait sûr de le faire."

Une ouverture dès le lundi 11 mai n'est donc pas exclue mais il est probable qu'elle soit postposée. "Nous suivons de près tous les conseils de sécurité des pouvoirs publics, en considérant cela comme la norme minimale pour tous nos magasins. Nous mettrons en place des mesures d’hygiène et de sécurité rigoureuses qui comprennent un protocole strict de distanciation sociale, la protection personnelle des employés et des clients et un nettoyage accru dans les magasins."

Une chose est certaine, aucune inauguration ne sera effectuée lors de l'ouverture. Le magasin montois ouvrira au même titre et dans les mêmes conditions que les autres Primark du pays.