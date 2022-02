Huit femmes et quatre hommes ont été tirés au sort, jeudi par le président de la cour d'assises du Hainaut, pour juger Mélissa Beth, accusée d'une tentative de vol avec plusieurs circonstances aggravantes dont celle d'avoir tué Yvon Gehin, 88 ans, dans son domicile à Jurbise, le 22 mars 2020. Le procès débutera lundi. Trois hommes et une femme seront jurés suppléants. Le corps sans vie de l'octogénaire a été retrouvé le 23 mars par une infirmière à domicile. Il était couché au pied de l'escalier qui fait face à l'entrée principale, recroquevillé sur le flanc en position fœtale. Le médecin légiste a relevé 59 plaies concentrées à hauteur de la partie supérieure du corps.

© D.R.

Les policiers ont conclu que le meurtre avait eu lieu après 14h30, le 22 mars, heure à laquelle l'infirmière a quitté le domicile de la victime. Ils ont exploité les caméras urbaines proches de la scène de crime et ils ont remarqué la présence d'une personne suspecte, habillée trop chaudement pour la saison. Cette personne était gantée, vêtue de noir, porteuse d'une casquette, d'un cache-col ou cagoule, d'un sac à dos et de lunettes de soleil. Cet individu a fait des allers-retours à pied devant la maison, entre 15h36 et 16h18.

Le suspect a été identifié par le petit-fils de la victime. Il s'agissait de Mélissa Beth, son ancienne copine. Le jour du crime, le jeune homme l'avait croisée près du domicile de son grand-père, au volant de sa voiture.

Le 7 avril 2020, Mélissa Beth a été privée de liberté. Les policiers ont retrouvé chez elle des vêtements similaires à ceux portés par la personne suspecte qui apparaissait sur les images des caméras. Dans sa voiture, la police scientifique a relevé des traces de sang. Une casquette noire, sur laquelle ont été retrouvées des traces de sang, a été découverte dans le coffre de la voiture. Il ressort de l'enquête que Mélissa Beth était lourdement endettée et qu'elle devait payer une créance importante pour le 25 mars. La victime détenait chez elle de l'argent liquide, caché dans le grenier.

Pour l'accusation, tout laissait à penser que le vieil homme avait été victime d'un vol qui a mal tourné, car de nombreuses pièces de la maison avaient fouillées, mais pas le grenier. La défense contestera la tentative de vol. Mélissa Beth était aspirante inspectrice de police au sein de l'académie de Jurbise. Sa formation devait s'achever deux mois plus tard. Âgée de 29 ans, l'accusée est défendue par Me Frank Discepoli, du barreau de Mons.

La fille et le petit-fils de la victime, parties civiles au procès, sont représentés par Me Pierre Chomé et Me Larissa Piron, du barreau de Bruxelles. Le procès est présidé par Adrien Vander Linden D'Hoogvoorst, conseiller à la cour d'appel du Hainaut. Enfin, l'accusation est représentée par Vanessa Samain, substitut du procureur général.