Le procès de l'affaire Mawda a repris jeudi matin devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut à Mons. La foule se massait devant le palais de justice, réclamant "justice pour Mawda". Au programme de ce jeudi, les plaidoiries des avocats des deux Irakiens détenus, contre lesquels le procureur du roi, Christian Henry, a requis des peines lourdes pour entrave méchante à la circulation, avec circonstance aggravante de décès et rébellion armée. Le chauffeur présumé de la camionnette, en état de récidive, encourt dix ans et son convoyeur présumé sept ans de prison ferme. Les répliques suivront ces plaidoiries avant la clôture des débats.

La nuit du 16 au 17 mai 2018, un véhicule transportant des migrants s'est immobilisé sur un parking autoroutier à Maisières, près de Mons, après avoir été visé par un coup de feu, fatal pour une petite Kurde âgée de deux ans.

Il y avait une vingtaine de personnes dans le véhicule, des migrants qui avaient payé très cher leur passage vers l'Angleterre. La course-poursuite entre ce véhicule et la police avait duré de longues minutes entre Namur et Mons, sur l'E42. Malgré les injonctions de la police et les demandes des migrants, le chauffeur n'avait pas voulu s'arrêter. Un policier avait fait usage de son arme, visant le pneu afin de provoquer une crevaison lente mais son coup de feu avait été détourné suite à une manoeuvre du véhicule transportant les migrants.

Une peine d'un an de prison a été requise contre le policier qui a fait usage de son arme à feu. Lors de la précédente audience, son avocat avait plaidé l'acquittement.