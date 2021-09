Avec la crise liée à la pandémie, les cours et tribunaux ont réduit leurs activités lors de la précédente année judiciaire. Ainsi, au civil, le nombre de dossiers entrants a diminué de 22% et le nombre de jugements de 4%. Le confinement a eu aussi un impact sur les décisions rendues en correctionnelle, avec 22% de dossiers entrants en moins et une diminution de 14% d'arrêts rendus. Par contre, les affaires traitées par la chambre des mises en accusation ont repris leur cours de 2017, après un bond de 47% entre 2018 et 2019. Aux assises, sept sessions ont pu arriver à terme alors que neuf procès ont été reportés.

Le nombre de décisions rendues par le tribunal de l'entreprise a augmenté fortement, en raison notamment d'un boom de dossiers opposant des citoyens aux compagnies aériennes.

A l'occasion de cette rentrée, le procureur général, Ignacio de la Serna, a requis une indépendance complète de la justice dans le cadre de la séparation des pouvoirs, critiquant la tutelle exercée par l'exécutif, notamment dans la gestion financière, lors de la précédente législature.

"Si le gouvernement décide une nouvelle cure d'austérité, l'État de droit perd son E majuscule et ne peut éviter l'état de faillite de la justice" , a déclaré le procureur général.

Il a aussi regretté que les cours et tribunaux ont été sollicités à propos de nombreux sujets, sur lesquels le pouvoir législatif n'a pas apporté de réponses, comme le port du voile ou les arrêtés pris par le gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire.

Le procureur général a également dénoncé les attaques virulentes lancées à l'encontre du pouvoir judiciaire par les citoyens, qui découragent parfois la magistrature, même s'il leur reconnaît le droit d'avoir accès et de critiquer les décisions judiciaires. Il déplore que ces attaques soient d'autant plus alimentées par des personnalités politiques.

"Ces prises de position sans nuance de femmes et hommes politiques font un tort considérable au pouvoir judiciaire et partant, portent atteinte à son indépendance dans la mesure où elles jettent le discrédit et sapent la confiance des citoyens (...) Quand elles ne témoignent pas d'une volonté populiste, opportuniste et démagogique, elles sont souvent le fait d'une ignorance complète de la réalité du système judiciaire et de l'application concrète des règles de droit sur le terrain" , a-t-il fustigé.

Enfin, il a critiqué la position de la ministre de l'Intérieur concernant le fait de se constituer automatiquement partie civile dans les dossiers relatifs aux violences exercées contre les forces de l'ordre. Pour le magistrat , "c'est un non-sens. Dans la pratique, c'est inapplicable et cela témoigne d'une profonde méconnaissance de la procédure pénale et de sa réalité. C'est aussi une injure à tous les magistrats du ministère public considérés comme incapables de traiter les dossiers de violences commises à l'égard des policiers" .

Ignacio de la Serna avait refusé de témoigner devant une commission parlementaire dans le cadre de l'affaire Chovanec, du nom de ce ressortissant slovaque décédé à l'aéroport de Charleroi en février 2018. "Pour la première fois de son histoire, le collège des procureurs généraux s'est déplacé au Parlement pour expliquer au pouvoir législatif que ni le procureur du roi de Charleroi, ni le procureur général de Mons, ne pouvaient pas s'exprimer sur une affaire en cours d'instruction." Pour le procureur général, il est temps que la Justice reprenne son indépendance complète.

Lors des Mercuriales, treize jeunes diplômés en droit ont par ailleurs prêté le serment d'avocat devant le premier président de la cour d'appel. Dans son discours, le bâtonnier de Tournai, Bernard Dapsens, a regretté le nombre de moins en moins important de stagiaires. "C'est dommage car la justice a besoin d'oxygène, d'enthousiasme, d'audace, de sang frais" , a-t-il déclaré l'avocat, conseillant à la jeunesse "d'écouter mais aussi d'oser"