Le projet "bocage pour tous", porté par le Parc Naturel des Hauts Pays (PNHP), n’est pas neuf mais séduit chaque année de plus en plus de monde, qu’il s’agisse de particuliers ou d’agriculteurs. Il faut écrire que les avantages sont nombreux, d’un point de vue écologique bien sûr, mais pas seulement. Dans les campagnes, et notamment aux abords des terres cultivées, la plantation de haies et d’arbustes est plus importante que jamais.

Cet hiver, les équipes du PNHP ont récolté sur le territoire différentes graines d’essence indigènes. Ce printemps, une partie des semis a pu être remise en terre afin d’effectuer un premier test. Objectif, produire des plants de haie pour les futurs projets de plantation afin de tendre vers plus d’autonomie. Pour atteindre cet objectif, les citoyens mais aussi les agriculteurs sont invités à participer.