Le projet est sur les rails et devrait dès lors devenir réalité en 2021. Le CPAS de Mons souhaite en effet mettre sur pied deux épiceries sociales – l’une fixe, l’autre mobile – à destination des personnes qui se trouveraient dans le besoin. Plus que jamais, la crise sanitaire et économique que nous traversons en ce moment a conforté le CPAS dans l’idée d’avancer en ce sens.

"La précarité est en hausse et plus que jamais, nous avons besoin d’offrir aux habitants de nos 19 communes la possibilité de se procurer de l’alimentation à moindre coût", confirme Marie Meunier (PS), présidente du CPAS. "La deuxième chose, c’est qu’avec le transfert du plan de cohésion sociale (PCS) de la ville vers le CPAS et la création au sein du PCS d’un pôle de lutte contre l’isolement, nous nous sommes rendu compte qu’il était aussi indispensable de pouvoir aller vers les gens."

Une épicerie sociale mobile est ainsi privilégiée et pourrait voir le jour grâce à l’achat et à l’aménagement d’une camionnette dédiée à cet effet. "Certains publics, qu’il s’agisse de personnes isolées ou de personnes ayant des difficultés à se déplacer, doivent également pouvoir bénéficier de ce service." Enfin, des discussions avec le pôle hainuyer (qui regroupe l’ensemble des institutions d’enseignement supérieur du Hainaut) sont lancées.

"L’idée serait d’avoir une antenne de l’épicerie sociale dans chaque université ou haute école afin de venir en aide aux étudiants précarisés mais la faisabilité d’un tel projet doit être étudiée." En parallèle, le CPAS a récemment lancé une étude pour étudier la concrétisation d’une régie communale agricole qui lui permettrait de cultiver ses propres produits. "Les résultats sont attendus. C’est sur cette base que nous déciderons d’intégrer ou non l’épicerie sociale à cette régie."

Restera alors à identifier le lieu adéquat. « L’étude doit nous permettre d’y voir plus clair : combien de mètres carrés seront nécessaires, est-ce mieux de la localiser à proximité de nos terrains, en centre-ville, dans une autre commune montoise ? Tout cela est actuellement étudié. » Bref, les choses se mettent doucement en place et le CPAS de Mons entend avancer aussi rapidement que possible, au moins sur certains volets, afin de venir en aide aux personnes fragilisées. "Si l’épicerie fixe ne voit pas le jour de suite, ce sera au moins le cas de l’épicerie mobile", confirme Marie Meunier.