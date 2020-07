"Un amateurisme total, aux frais du contribuable." Voilà ce que dénonce le groupe Mons en Mieux après avoir pris connaissance ce mercredi soir de l’abandon du projet de construction de la maison de repos et de soins "New" Maison Bouzanton. Le point a été déposée à 16h45 alors que le conseil du CPAS débutait à 18 heures. Pour l’opposition, impossible dans de si brefs délais de mener un travail d’analyse.

"Le CPAS de Mons, après avoir investi des dizaines de milliers d’euros en frais d’études et de cabinets, demande aujourd’hui aux conseillers CPAS un abandon pur et simple du projet de la MRS "New" Maison Bouzanton pour défaut de financement", explique-t-on du côté de Mons en Mieux. Un défaut qui ferait suite à un refus de subsides de la part du Service Public de Wallonie "motivé par l’imprécision et l’amateurisme du marché public rendu à la demande du subside."

Et Mons en Mieux de poursuivre : "Même à la suite d’un changement de gouvernement avec une socialiste en charge de la Santé, la Région Wallon voit impossible de subsidier un projet aussi bancal. La présidente du CPAS Marie Meunier se retrouve donc aujourd’hui obligée de demander l’urgence à deux heures près du conseil pour l’abandon pur et simple du projet." L’opposition ne mâche pas ses mots, évoquant "une gestion calamiteuse" du dossier.

On se souviendra par ailleurs que ce n’est pas la première fois que le CPAS est confronté à quelques difficultés dans l’obtention de subsides. La construction de la nouvelle crèche de Bouzanton, comptant 37 places, avait en effet été compliquée par un différend sur le subside de 1,2 million d’euros promis par le gouvernement wallon et finalement bloqué à Namur pour vice de procédure. Une plainte au civil avait été introduite par le CPAS de Mons (une première en Belgique) afin de tenter de débloquer la situation.