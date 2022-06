Le projet d'Holcim GO4ZERO, porté par la direction d'Holcim Belgique, a été présenté mardi sur le site d'Obourg, en présence de la ministre fédérale de l'Énergie, Tinne Van Der Straeten et du Secrétaire d'État à la Relance et aux Investissements stratégiques, Thomas Dermine. Ce projet doit, à terme, positionner la Belgique comme leader d'innovation de la transition énergétique de l'industrie cimentière. Il consiste en la construction d'un nouveau four voie sèche configuré "oxyfuel" pour la cimenterie implantée dans l'entité de Mons.

Selon les responsables, ce projet recèle un énorme potentiel pour la création de nouveaux écosystèmes autour de la valorisation du carbone ainsi que de nouveaux débouchés industriels, comme la production d'e-fuels pour la navigation et le transport aérien. "L'objectif est de passer, avec un nouveau four à clinker voie sèche, qui sera le premier de nouvelle génération avec la possibilité de passer de la combustion à l'air, traditionnelle, à une combustion à l'oxygène", ont précisé les responsables du projet.

Le début du processus de fabrication du ciment en voie sèche commence dans le Tournaisis où le calcaire est extrait avant d'être transporté par train vers l'usine d'Obourg où sont fabriqués les clinker. Le projet représente, selon l'entreprise cimentière, 400 millions d'euros d'investissements, dont 50 millions pour la carrière à Tournai et la création d'un nouveau raccordement ferroviaire et une nouvelle gare de chargement de 2.000 tonnes/heure pour six trains quotidiens aller-retour entre Obourg et Tournai. Le gisement tournaisien doit alimenter la cimenterie pendant quelque 70 ans.

Le nouveau four voie sèche fera, à terme, du site d'Obourg une cimenterie de nouvelle génération. L'impact de l'usine sur le voisinage sera réduit, les performances environnementales seront optimalisées. "Notre ambition est d'être neutre en émissions carbone en 2030, ce qui condamne à terme les fours voie humide", ajoutent les responsables du site.

La première phase du projet GO4ZERO, qui s'étend de 2022 à 2025, porte sur la construction d'un nouveau four à clinker en voie sèche, intégrant les équipements permettant la combustion future à l'oxygène nécessaire à la concentration du CO2 en vue de sa capture. "Avec cette innovation majeure, GO4ZERO positionne la Belgique comme leader d'innovation en matière de transition énergétique et climatique de l'industrie cimentière", ont indiqué les porteurs du projet.

La deuxième phase portera quant à elle sur le traitement du CO2 en vue de sa séquestration sous la mer du Nord ainsi que de la valorisation du carbone comme matière première. "Holcim Belgique ouvre ainsi la voie pour créer de nouveaux écosystèmes autour de la chimie du CO2 et de l'économie circulaire, notamment avec une réduction de la consommation de calcaire, la valorisation de combustible alternatif, ou encore le recyclage des matériaux de construction", ont encore précisé les responsables.