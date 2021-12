Depuis que le collège a annoncé son intention d’aménager une aire d’accueil pour les gens du voyage derrière le Shopping Wilson à Jemappes, il doit composer avec des levées de boucliers. Le bourgmestre Nicolas Martin a déjà rencontré des riverains opposés au projet. Désormais, il va aussi falloir tenir compte du propriétaire du Shopping Wilson.

En effet, par l’intermédiaire d’avocats, l’entreprise Redeveco a envoyé un courrier aux élus montois, courrier dont nous avons pu prendre connaissance. Et sans grande surprise, comme les autres riverains vivant à proximité du site, le propriétaire du centre commercial estime que le choix du terrain n’est pas approprié.

Les avocats de Redeveco lèvent ainsi plusieurs lièvres juridiques quant à l’affectation possible du terrain. Nous n’y sommes pas encore, mais nul doute que si une demande de permis devait être introduite pour aménager l’aire d’accueil, Redeveco introduirait un recours. La missive annonce la couleur.

Le propriétaire du Shopping Wilson souhaite néanmoins qu’en bonne collaboration avec IDEA, la Ville de Mons puisse trouver un terrain plus approprié afin d’implanter une aire d’accueil pour les gens du voyage.

Jusqu’à présent, le choix de la Ville de Mons n’est pas encore arrêté. Le bourgmestre espère pouvoir convaincre les plus récalcitrants. Pour rappel, il souhaite pouvoir aménager une aire d’accueil pour mettre fin aux occupations sauvages sur le territoire montois. Aujourd’hui, quand une communauté s’installe n’importe où, il est légalement très difficile de l’expulser, car il n’y a pas d’alternative à proposer. Demain, si une aire en bonne et due forme voit le jour, il sera plus facile d’encadrer l’accueil des communautés qui continueront à venir à Mons, quoiqu’il arrive. De telles aires existent déjà à Louvain-la-Neuve ou à Namur par exemple.

Cependant, lors d’une réunion avec les riverains et sur le plateau de Télé MB, Nicolas Martin a également indiqué qu’il ne s’obstinerait pas à imposer une aire d’accueil à cet endroit s’il n’y avait pas consensus.

L’affaire semblant mal embarquée jusqu’à maintenant, une autre possibilité serait de trouver un terrain plus isolé dans un zoning, en partenariat avec IDEA. Encore faut-il trouver un site qui répondra à toutes les attentes…