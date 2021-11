Contre les premières apparences, cette solution serait moins couteuse que le bus à haut niveau de service.

C'est l'un des projets phares du plan de relance. Un bus à haut niveau de service, BHNS, va desservir la N51 qui relie Mons au Borinage. Avec des passages toutes les 5 à 10 minutes aux heures de pointe et des aménagements qui le rendront prioritaire, ce bus tout confort, présenté comme un tram sur roues, est amené à révolutionner la mobilité sur un axe stratégique de la région trop souvent congestionné. Le budget pour la mise en place du BHNS s’élève à 40 millions d’euros. 25 millions d’euros sont financés par l’Union européenne dans le cadre du plan de relance.

Ce tram sur roues est évidemment intégré au Plan communal de Mobilité qui a été présenté aux conseillers communaux montois. Tram sur roues? John Beugnies du PTB aurait bien vu un tram tout court relier Mons au Borinage. Il a sorti sa calculette et a consulté plusieurs études. Son verdict: si l'installation d'un tram coute plus cher, les frais liés à l'usage et à l'entretien se révèlent bien moindres que pour un bus à haut niveau de service.