Un accident impliquant une voiture et un camion s'est produit ce matin vers 9h45 sur le R5, indique la Police fédérale. La chaussée est fermée dans les deux sens à hauteur de la sortie Nouvelles/Asquillies.Une déviation via cette sortie et la N6 a été mise en place.