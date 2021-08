Il y a un an, le 29 août 2020 plus précisément, le recyparc de Dour fermait ses portes afin de profiter d’une véritable cure de jouvence. Fin septembre, les citoyens pourront à nouveau s’y rendre puisque les travaux entrepris par l’intercommunale Hygea touchent à leur fin. La date du 21 septembre a été annoncée via le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio, mais n’a pas été officiellement confirmée à ce stade.

"Les principaux travaux sont en effet terminés, il ne reste qu’à finaliser et peaufiner", confirme Belinda Demattia, en charge de la communication pour l’intercommunale. "C’est également le cas pour le recyparc de Soignies. Lui aussi rouvrira ses portes fin septembre." Ces deux parcs ont subi d’importants changements, indispensables compte tenu de leur vétusté, afin d’accueillir les usagers dans des conditions de confort optimales.

Du côté de Dour, il était prévu que ces travaux permettent une augmentation de la capacité d’accueil, passant ainsi de 21 fractions collectées à 25 et de 15 à 18 conteneurs. Les revêtements sur lesquels sont placés les conteneurs ont été mis à neuf afin de faciliter leur positionnement et les manœuvres. La surface du parc a également été étendue. Par ailleurs, la mobilité au sein et à l’extérieur du parc a été améliorée.

Une voirie d’attente a été construite à l’intérieur du recyparc et doit permettre de guider certains usagers (déchets non-conformes, absence de carte d’accès,…) en évitant de les faire cheminer dans le recyparc inutilement. Les nouvelles voiries sont plus larges et permettent désormais le passage de deux véhicules, en toute sécurité. Des voiries dédiées spécifiquement à la circulation des camions ont par ailleurs vu le jour.

Enfin, un espace réservé à la collecte de biens réutilisables a été conçu dans le but de promouvoir le réemploi et un nouveau local a été construit afin d’accueillir les préposés. Ceux-ci profiteront d’un coin repas et le personnel féminin pourra être accueilli, ce qui n’était pas possible actuellement. Pour rappel, l’intercommunale mène actuellement un travail d’extension et de rénovation de ses recyparcs.

L’an prochain, c’est le parc de Manage qui profitera d’un renouvellement complet.