Un cancer, ça ne dort jamais. Pour le rappeler, la Fondation contre le Cancer coorganise différents "Relais pour la Vie", des événements de 24h destinés à soutenir les malades du cancer, sensibiliser le public, informer et récolter des fonds dans le cadre de la recherche contre le cancer. A Mons, l’événement aura lieu ce week-end, du 21 au 22 mai, de 15h à 15h à l’hippodrome de Wallonie à Ghlin.

"Il y aura trois moments-clés, annonce Christine Libbrecht, présidente du Relais pour la vie Mons : la cérémonie d’ouverture, la veillée aux bougies à 22h et la cérémonie de clôture dimanche dès 14h30."

Au cours de l’événement, plusieurs activités seront organisées, en présence d’un invité de marque : "notre parrain Marc Pinilla (Suarez) sera présent et réalisera des dédicaces samedi à 17h30 et le dimanche à 11h. Il y aura également un défilé de lingerie pour les battantes. Car même si on est atteint d’un cancer du sein, on peut toujours être belle et porter de la belle lingerie."



Des activités sportives, de la danse country...seront également proposés. Actuellement, un peu moins de 900 personnes sont inscrites réparties dans 35 équipes. "Généralement, nous doublons le nombre d’inscrits avec les visiteurs qui viennent le samedi et le dimanche. On espère donc dépasser les 1600 participants."

Après deux ans d’annulation à cause du Covid, les bénévoles du Relais pour la vie trépignent d’impatience de se retrouver. "L’équipe est hyper-motivée. On voit que la communauté se rassemble à nouveau après le Covid pour transformer l’espoir en victoire. On est super excité."

Ne reste qu’à prier Éole d’épargner Mons de vents mauvais, afin de permettre au compteur de dons de s’envoler. A moins de 23 000 euros avant l’événement, Christine espère que le seuil des 50 000 euros sera atteint.