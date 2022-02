La désillusion est totale pour Angelo De Simone. Le gérant du restaurant "Ces Belges et vous", situé sur la Grand-Place de Mons, vient en effet de mettre la clé sous le paillasson. Malgré une équipe ultra-motivée, la crise sanitaire aura eu raison de l’établissement, qui n’a pu accueillir que très peu de clients ces deux dernières années. Financièrement, la situation était tout simplement intenable pour le quinquagénaire.

"J’ai ouvert quand tout fermait et je ferme quand tout rouvre…", ironise tristement le restaurateur. Ce dernier avait ouvert les portes de son établissement en janvier 2020, juste avant que le coronavirus ne fasse partie de notre quotidien donc. "Si j’avais su… À l’époque, on s’est tous dit que quelques semaines de confinement, ce n’était pas la fin du monde. C’était sans compter sur les longs mois de fermeture qui ont suivi. Au total, je n’ai pu travailler qu’un an, et encore."

Un an de travail, certes, mais un an sans festivités ni ducasse. "Je dois être le seul restaurateur de la Grand-Place à ne jamais avoir pu profiter du Doudou, alors que cela représente une part importante de notre chiffre d’affaires. J’ai également dû annuler les réservations qui avaient été prises pour Noël et le nouvel an, puisqu’une fermeture nous était imposée à 23 heures. Derrière pourtant, aucun cadeau ne nous a été offert. Il a fallu payer, encore et encore, alors que les caisses étaient déjà vides."

Les aides octroyées par le gouvernement sont en effet loin, très loin, d’avoir été suffisantes. "Il a bien fallu payer les lois sociales, les charges et les frais, la location du bâtiment,… Pour un établissement comme celui-ci, sur la Grand-Place de Mons, il faut compter 3800 euros mensuels. Il a même fallu continuer à payer la Sabam et notre Bancontact, alors qu’il n’y avait plus aucune transaction !"

Les factures se sont accumulées et la situation financière du restaurant est devenue intenable. "Aujourd’hui, on peut à nouveau travailler mais la clientèle n’est plus là. En semaine, les travailleurs sont en télétravail. Ils ne viennent plus manger sur le temps de midi. Certains jours, on n’accueille absolument personne ! Zéro client, vous pouvez l’imaginer ? On a bien quelques tables réservées le week-end, mais cela ne suffit pas, surtout pas quand il faut payer du personnel."

L’amertume est grande, alors que la porte de restaurant restera définitivement fermée. "Je suis en faillite, un curateur a été désigné mais en attendant, je n’ai droit à aucune aide, pas même le chômage. Depuis quatre jours, je suis dans les papiers, dans les comptes. Je suis dans le secteur horeca depuis 20 ans, j’ai tenu des cafés et des snacks. Ouvrir sur la Grand-Place de Mons, c’était un aboutissement, un rêve. Je n’aurais jamais pensé vivre ça un jour."

De quoi sera fait demain ? Angela De Simone ne le sait pas. "Aurais-je un jour envie de rouvrir quelque chose ? Difficile à dire. J’avais énormément investi dans ce projet, j’ai fait mon possible pour ravir la clientèle. Mais aujourd’hui, mon restaurant a fermé et je n’en ai rien récupéré." Le désormais ancien gérant en est persuadé : il ne sera pas le seul dans le cas et les faillites se multiplieront dans les prochains mois. Le risque est en effet malheureusement bien réel…