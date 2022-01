Il se tiendra les huit et neuf octobre 2022 au palais des Congrès WCCM-MICX de Mons.

Bien que le secteur culturel vit des heures difficiles actuellement, une bonne nouvelle surgit tout de même dans la grisaille. Le salon du livre de Wallonie fêtera en effet son dixième anniversaire au sein du palais des Congrès WCCM-MICX de Mons les huit et neuf octobre 2022. Les auteurs présents pour l’occasion ne sont pas encore connus mais devraient être annoncés dans le courant de l’année 2022.

Après une neuvième édition à succès, le salon du livre de Wallonie sera de retour à Mons en octobre prochain. C’est l’asbl Mon’s livre qui organisera l’événement comme à son habitude. "Nous organiserons, comme chaque année, le plus grand salon du livre de Wallonie", annonce l’asbl. "Nous retrouverons les fans de lecture au sein du palais des Congrès WCCM-MICX de Mons les huit et neuf octobre 2022 pour fêter le dixième anniversaire de l’événement."

Les auteurs présents pour l’occasion ne sont pas encore connus mais il devrait encore en avoir pour tous les goûts lors de cette dixième édition. "Lors de l’édition précédente, Morgane Moncomble était notre invitée d’honneur", poursuit Mon’s Livre. "L’auteure de livre de romance a publié son premier roman en 2017. L’année suivante, elle gagne le Prix de la meilleure New Romance française au Festival New Romance pour son deuxième livre "Aime-moi, je te fuis". En seulement quelques années, elle a réussi à charmer les amoureux de l’amour et à tracer son chemin au milieu d’auteurs reconnus dans le genre."

Les amateurs de lecture devront encore se montrer patients avant de connaître les invités d’honneur de cette année. Pour rappel, la neuvième édition s’était tenu les 27 et 28 novembre dernier. L’annonce de la dixième édition était survenue dans la foulée.