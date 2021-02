Elle était soigneusement préparée, avec notamment une limite fixée à 100 participants préalablement inscrits, l'organisation de l'action du secteur horeca a bien été respectée ce vendredi à Mons. Partout dans le pays, des manifestations du même genre se tenaient. Le but était de faire entendre la voix d'un secteur qui étouffe sous les mesures de confinement.

"L'initiative est partie d'un brasseur de Bruxelles et a été relayée un peu partout en Wallonie", explique Lirio Anzalone, patron du Dolce Grill à Frameries et co-organisateur de l'action pour la région de Mons-Borinage. "Quand nous avons vu passer l'information et que nous en avons parlé autour de nous, il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Tout le monde est dans le même bateau et a envie de faire bouger les choses. Aujourd'hui, nous aurions pu être 400 ou 500 à manifester."

Depuis qu'il est confiné, le secteur touche des aides. Mais elles sont loin d'être suffisantes pour envisager l'avenir de manière sereine. D'autant plus qu'il n'y a toujours pas de perspectives de réouverture. Et le comité de concertation qui s'est tenu en même temps que la manifestation n'y a rien changé. "Il y a le droit-passerelle, mais beaucoup ignorent qu'ils seront taxés à 40 ou 50% l'année prochaine sur ces aides perçues. Ça risque de créer des problèmes", poursuit Lirio Anzalone. "Et puis, il y a les charges et autres loyers qui courent toujours. Certaines échéances sont reportées, mais il faudra bien s'en acquitter tôt ou tard. Or, les aides ne sont pas suffisantes pour y faire face. Nous avons été reçus par le bourgmestre Nicolas Martin. Mons est la seule ville wallonne à avoir accordé deux primes au secteur et c'est une bonne chose. Nous souhaitons un effort plus important aux niveaux régional et fédéral. Le bourgmestre nous a dit qu'il relaierait nos revendications."

L'horeca, ce n'est pas que des hôtels, des restaurants ou des cafés. C'est aussi toute une série de métiers qui gravitent autour. Antoine Marin, de la brasserie Fourez, est donc aussi venu manifester ce vendredi à Mons. "Je suis là en soutien au secteur horeca, mais aussi pour dénoncer la situation des brasseurs", explique Antoine Marin. "80% de notre chiffre d'affaires dépend du secteur. Aujourd'hui, tous mes ouvriers et livreurs sont en chômage économique. Le gouvernement wallon vient d'annoncer une aide pour des les métiers B2B comme le nôtre. Il aura fallu attendre un an, alors qu'en Flandre, ça a été mis en place beaucoup plus vite."

La disparité des aides entre les régions du pays est ardemment dénoncée à Bruxelles et en Wallonie. Des aides pourtant, il en faudra encore, car aucune date de réouverture n'a été évoquée ce vendredi par le comité de concertation. Et lorsque la reprise arrivera, tout le monde sait déjà qu'elle ne sera pas facile.