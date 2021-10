Ces dernières semaines, le MR – et plus précisément son président Georges-Louis Bouchez – a multiplié les sorties médiatiques autour du chômage, plaidant pour que chômeurs longue durée qui refusent des jobs en pénurie ou des formations liées à un métier en pénurie soient plus lourdement sanctionnés. Un discours qui ne passe pas auprès de tout le monde, et certainement pas auprès du SETca Mons-Borinage.

Le syndicat tire en effet à boulets rouges sur le président des réformateurs, estimant que ses propos étaient démagogues. "Non, les chômeurs wallons ne sont pas des fainéants, ils ne trouvent tout simplement pas de travail", précise Patrick Salvi, secrétaire régional. "Ses propos populistes sont méprisants à l’égard des wallons et particulièrement des montois et des borains. Selon lui, dans la région, nous chômerions de père en fils !"