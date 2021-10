L’abattage d’arbres et plus globalement l’impact de l’Homme sur l’environnement font régulièrement débat entre citoyens et administrations communales. À Quévy aussi, le travail entrepris par les services communaux sur un prunier a suscité quelques réactions, plus spécifiquement du côté de l’opposition. Le conseiller communal Frédéric Richard (EDD) a en effet déploré l’intervention communale entreprise à Havay, au niveau de la rue des Chasses.

"J’étais un arbre, un prunier précisément, qui abritait et nourrissait une petite faune comme les oiseaux, fleurissait remarquablement au printemps, attirant une foule d’insectes polinisateurs, fixait les terres du talus et apportait une petite touche esthétique entre béton et champ de maïs", écrit-il sur les réseaux sociaux, se faisant ainsi "le porte-voix" de l’arbre dont question. "Mais l’Homme, ici la commune, en a décidé autrement."

Et de poursuivre : "Plutôt que de m’élaguer modérément pour assurer la visibilité d’un panneau récemment installé, qui pouvait être avancé d’1,5 mètre et me laisser vivre en paix, je me retrouve en très mauvaise posture et je ne sais si je m’en remettrai. À l’avenir, pour mes congénères, y aura-t-il une autre manière d’agir, plus respectueuse du vivant ?" Un questionnement qui a suscité quelques réactions, certains qualifiant l’intervention de la commune de "radicale."

Cette dernière a-t-elle été trop loin, s’est-elle attaquée à un arbre remarquable alors que d’autres solutions auraient probablement pu être envisagées ? Absolument pas, selon l’échevin en charge de l’environnement, David Volant (MR+). "C’est vraiment une tempête dans un verre d’eau car il s’agissait d’une souche avec de très fins rejets », précise-t-il. « En prenant connaissance de la publication du conseiller, j’ai cru que l’on parlait effectivement d’un beau prunier."

Mais renseignements pris, ce dernier n’était déjà plus très vaillant. "On parle bien d'une souche, et non d’un arbre entier. Les services n’ont d’ailleurs même pas utilisé de tronçonneuse, un gros sécateur a suffi !" Ces fines branches ont été taillées pour effectivement permettre une meilleure visibilité de la signalisation routière, cette dernière informant les automobilistes de la priorité à appliquer en cet endroit de la voirie.