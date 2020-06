Touchés par la crise, mais oubliés, ils interpellent la ministre de la Culture dans une lettre commune.

La culture a durement été frappée par la crise du coronavirus. Si les marques d'attention et les promesses d'aide se sont multipliées, les festivals de cinéma, eux, s'inquiètent de ne pas figurer au générique des bonnes intentions exprimées par les autorités.

Pourtant, le secteur souffre. L'union faisant la force, l'idée a germé depuis Mons d'associer les festivals à travers une plateforme commune. Aujourd'hui, 23 responsables adressent une lettre ouverte à la ministre Bénédict Linard pour tirer la sonnette d'alarme.

"Cette situation sanitaire exceptionnelle a mis un peu plus en évidence la fragilité de nos événements. Monter nos projets relève souvent de jeux d'équilibristes et nous n'avons pas attendu ce coronavirus pour nous retrouver régulièrement confrontés à l'incertitude", écrivent les 23 responsables, rappelant que depuis 10 ans déjà, la situation s'est progressivement compliquée, avec des cahiers des charges plus lourds, des coûts qui augmentent, des subsides qui ont plutôt tendance à diminuer et une difficulté grandissante à obtenir des soutiens privés.

Regrettant de ne pas avoir été évoqués récemment, ni comme opérateurs cinéma dans le plan d'aide spécifique à l'audiovisuel ni dans le plan d'aide relatif aux festivals en général, ces acteurs du septième art pointent les obstacles qui se profilent à l'horizon. Avec des recettes en baisse liées à la difficulté d'accueillir autant de spectateurs qu'auparavant et des coûts en augmentation liés aux mesures sanitaires à mettre en place, le calcul est vite fait: les festivals de cinéma risquent de boire la tasse.

Les 23 responsables rappellent que leurs festivals jouent pourtant un rôle important. "Sur le plan culturel, ils représentent plus que jamais des espaces de diffusion qui offrent des expériences cinématographiques alternatives au cinéma formaté et en dehors de circuits traditionnels comme les complexes et les sites de streaming", écrivent les acteurs culturels. "Actifs sur les plans de l'éducation permanente et pédagogique, ils promotionnent le 7e Art dans toute sa pluralité, sont en première ligne dans la valorisation des films et des artistes belges auprès du public belge et défendent la salle de cinéma comme un précieux territoire de rencontres, tant pour les auteurs confirmés que pour des nouveaux talents en quête de reconnaissance."

Certains chiffres parlent d'eux-mêmes. En Fédération Wallonie-Bruxelles, les festivals de cinéma cumulent ensemble chaque année près de 200 jours d'activités, 1800 séances de cinéma, 850 événements et activités périphériques, 1400 invités de cinéma belges et internationaux et 340 000 festivaliers. "Nous collaborons avec plus de 1400 structures de tous types, faisons travailler 650 prestataires privés dans les domaines de l'Horeca, l'hôtellerie, la technique et la communication entre autres, ce qui fait de nous des acteurs économiques à part entière de nos villes et nos régions", ajoutent encore les responsables.

Des responsables qui ne tirent pas seulement la sonnette d'alarme, mais qui proposent aussi des solutions. Un meilleur financement des contrats-programmes est évidemment évoquée. Ils représentent aujourd'hui 0,12% du budget culturel de la FWB. Mais l'idée est également lancée de favoriser la recherche de financements privés. "À notre époque, lorsqu'une société privée fait le geste estimable de s'engager à soutenir un événement culturel comme un festival de cinéma, elle doit sans doute être encouragée par un mécanisme économique plus avantageux que ce qui existe actuellement", pointe la lettre.

Et les signataires de conclure: "Ces dernières semaines, nous avons lu et entendu à de nombreuses reprises qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Nous avons lu et entendu que la culture était un élément de première importance dans nos vies. Nous avons lu et entendu des engagements de nos décideurs. Nous espérons lire et entendre qu'il y aura des perspectives concrètes et durables et une attention portée à la particularité des festivals de cinéma afin de leur permettre de rester des acteurs culturels du monde de demain."

Voici les 23 signataires de la lettre adressée à la ministre de la Culture:

Doris Cleven - Dominique Seutin / Festival Anima

Nicole Gillet / Festival International du Film Francophone de Namur

Aurélie Losseau / Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles

Céline Masset / Brussels Short Film Festival

Géraldine Cambron / Festival A Travers Champs

Marie Vemeiren / Festival Elles Tournent

Hilde Steenssens / Festival International de Cinéma Jeune Public Filem'on

Jeanne Hebbelinck / Festival Imagésanté

Sarah Pialeprat / Brussels Art Film Festival

Pauline David / Festival de cinéma En Ville !

Emilie Montagner / Festival Les Enfants Terribles

Zlatina Rousseva / Festival Millenium

Guy Delmote / Brussels International Fantastic Film Festival

Maxime Dieu / Festival International du Film de Mons

Pascale Hologne / Brussels International Film Festival

Jean-Pierre Winberg / Tournai Ramdam Festival

Adrien François / Festival International du Film de Comédie de Liège

Michel Grandmaison / Festival du Cinéma Belge de Moustier

Cédric Monnoye / Festival International du Film Policier de Liège

Wolfgang Kolb / International Dancefilmfestival Brussels

Alban de Fraipont / Waterloo Historical Film Festival

Jacques Paulus / Festival Pink Screens

François Marache / Festival Courts mais Trash