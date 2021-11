Nouveau rebondissement dans la saga Nova Mons, du nom de ce vaste complexe immobilier qui pourrait être érigé à la place de Bootle. Depuis Namur ou depuis Mons, on voit les choses différemment. Les fonctionnaires délégué et technique préconisent ainsi le refus du permis qui avait été octroyé par leurs homologues montois, jugeant recevables les recours introduits par plusieurs riverains.

Pour rappel, après avoir introduit une nouvelle demande permis sur base de plans modificatifs, les promoteurs du projet avaient obtenu leur permis en juillet dernier. Le feu était vert pour transformer la place de Bootle et faire disparaître le chancre Belgacom au profit de sept immeubles comprenant appartements, kots et bureaux. Dès le départ, le projet s’était attiré les foudres de riverains et d’associations estimant notamment que les gabarits étaient beaucoup trop imposants pour le centre-ville historique. Des recours avaient donc été introduits.